Тюменский пенсионер закидал полицейских банками с вареньем

СЕГОДНЯ 14:54 2019-08-15T14:54:50+03:00

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В Тюмени буйный пенсионер кинул ножом в полицейских, которые пытались защитить от него соседа. После мужчина и вовсе перешел грань разумного, закидав стражей правопорядка банками с вареньем.

– Накануне, 14 августа, в Тюмени в одном из домов по улице Коммунаров у 77-летнего обвиняемого произошел конфликт с соседом, злоумышленник ранил мужчину в ногу. Потерпевший вызвал сотрудников полиции. Они взломали дверь в квартире и попытались его успокоить. Однако тот бросил в них ножом, а затем кинул несколько банок с вареньем, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что сотрудники полиции не пострадали, так как были защищены щитами. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании пенсионеру меры пресечения. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU