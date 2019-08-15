2019-08-15T14:31:11+03:00
Происшествия

В Тюмени прямо на рабочем месте скончалась крановщица

Следственный комитет проводит проверку
Вадим Бегун
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В Тюмени крановщица умерла на рабочем месте. Фото - "ЧС Тюмень".В Тюмени крановщица умерла на рабочем месте. Фото - "ЧС Тюмень".
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Сегодня, 15 августа, около 11.00 на улице Муравленко в Тюмени в кабине башенного крана обнаружено тело 58-летней женщины. Обстоятельства смерти сейчас выясняются.

– По предварительным данным, машинист башенного крана, находясь на рабочем месте, умерла от сердечного приступа, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области. В ведомстве также дополнили, что по данному факту проводится доследственная проверка.

Следователи сообщили, что в настоящее время в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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