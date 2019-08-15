2019-08-15T14:07:21+03:00
Происшествия

«Было плохое настроение»: в Тюмени молодой парень разбил чужую машину

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменец разбил машину незнакомки из-за плохого настроения. Фото - pixabay.com.Тюменец разбил машину незнакомки из-за плохого настроения. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Молодой парень повредил крыло корейской иномарки, припаркованной во дворе жилого дома в Тюмени. На совершение такого поступка его подтолкнуло плохое настроение.

В Тюменскую полицию поступила информация от местной жительницы. Женщина сообщила, что ей повредили транспортное средство.

– По горячим следам удалось задержать 19-летнего безработного жителя областного центра. Выяснилось, что молодой человек нанес сильный удар ногой по крылу автомобиля марки «Киа», припаркованного во дворе жилого дома. Причиненный ущерб хозяйка иномарки оценила в 100 тысяч рублей. В отделе злоумышленник сообщил, что совершил преступление из-за плохого настроения, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Свое настроение парень теперь будет поднимать в тюрьме, куда может попасть на целых два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени прямо на рабочем месте скончалась крановщица
На 20 врачей пополнится штат тобольских больниц до конца года
Сильная гроза ожидает тюменцев в эти выходные
Мальчик, спасший из огня брата и сестру, получил награду из рук тюменского губернатора
Закон не писан: тюменские магазины продолжают продавать алкоголь после девяти вечера
Бесплатная «Школа антибуллинга» для родителей в Тюмени!
Торговый центр «Гудвин» горит в Тюмени
«Сделал в шапке прорези для глаз»: парень с ножом ограбил магазин в Тюмени
Испытывать перебои с водоснабжением могут сегодня тюменцы
Мать с ребенком получили травмы в ДТП в центре Тюмени
Часть улицы 30 лет Победы закроют на месяц в Тюмени
«Мы можем гордиться результатами»: Александр Моор поздравил тюменцев с Днем области
Опыт развития гражданского общества в Югре растиражируют по всей стране
В Тюменской области осудят мужчину, убившего собаку на глазах у ребенка
Почти полсотни нелегалов поймали тюменские силовики на Барабинских базах
В Тюмени осудят отца и сына, которые покрывали своих друзей-преступников
Тюменская фирма более 30 лет нарушала природоохранное законодательство
Тюменец сорвал со своей знакомой дорогую цепочку и убежал
Известный врач-акушер расскажет беременным тюменкам о родах
Лже-сотрудник социальной службы обокрал пенсионера в Тюмени
В Тюмени сегодня отключат несколько светофорных объектов
Погода на 15 августа в Тюмени: наслаждаемся теплом