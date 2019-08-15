«Было плохое настроение»: в Тюмени молодой парень разбил чужую машину

СЕГОДНЯ 14:07 2019-08-15T14:07:21+03:00

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Молодой парень повредил крыло корейской иномарки, припаркованной во дворе жилого дома в Тюмени. На совершение такого поступка его подтолкнуло плохое настроение.

В Тюменскую полицию поступила информация от местной жительницы. Женщина сообщила, что ей повредили транспортное средство.

– По горячим следам удалось задержать 19-летнего безработного жителя областного центра. Выяснилось, что молодой человек нанес сильный удар ногой по крылу автомобиля марки «Киа», припаркованного во дворе жилого дома. Причиненный ущерб хозяйка иномарки оценила в 100 тысяч рублей. В отделе злоумышленник сообщил, что совершил преступление из-за плохого настроения, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Свое настроение парень теперь будет поднимать в тюрьме, куда может попасть на целых два года.

ИСТОЧНИК KP.RU