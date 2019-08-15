На 20 врачей пополнится штат тобольских больниц до конца года

СЕГОДНЯ 13:44 2019-08-15T13:44:16+03:00

Однако это не до конца закроет потребность в специалистах

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В Тобольск приедут более 20 врачей. Им предоставят жилье в многоквартирном доме, в котором правительство региона приобрело 75 квартир для медперсонала.

На пресс-конференции, которая проходила накануне, 14 августа, губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что в Тобольске потребность во врачах была наибольшей. Специалистам, которые прибыли туда несколько лет назад, уже предоставили часть квартир. До конца этого года в духовную столицу Сибири прибудут еще более 20 врачей, им также выделят жилье.

– Это не до конца закроет потребность, но в следующем году по региональному заказу в медуниверситете обучат специалистов, мы будем их рекрутировать работать в Тобольске, – сообщил Моор. Глава региона также рассказал, что в Тобольске уже с 1 августа установили новый аппарат магнитно-резонансной томографии. Старый был сломан и какое-то время не функционировал.

ИСТОЧНИК KP.RU