Сильная гроза ожидает тюменцев в эти выходные

СЕГОДНЯ 13:19 2019-08-15T13:19:41+03:00

Дождь с грозой будет в предстоящее воскресенье в Тюмени. Фото: Вадим Бегун

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На Тюмень движется гроза. Во второй выходной недели жителям города придется прятаться от сильного дождя.

Суббота, 17 августа, в Тюмени выдастся жаркой. Если ночью температура воздуха будет всего 15 градусов выше нуля, то уже утром она поднимется до отметки в +22. Днем будет и вовсе очень тепло +27. Правда, к вечеру пройдет небольшой дождь. Вечером будет малооблачно, однако тюменцев ожидает гроза. Скорость ветра в этот день – 3-6 метров в секунду.

Как передают специалисты тюменского Гидрометцентра, на следующий день – в воскресенье – ветер усилится до 10 метров в секунду. Ночью пройдет небольшой дождь, который усилится утром и будет идти целый день. Причем, с грозой. Существенно похолодает: температура воздуха в этот день опустится до отметки в 21 градус выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU