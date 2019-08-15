2019-08-15T13:19:41+03:00
Общество

Сильная гроза ожидает тюменцев в эти выходные

В воскресенье существенно похолодает
Вадим Бегун
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Дождь с грозой будет в предстоящее воскресенье в Тюмени.Дождь с грозой будет в предстоящее воскресенье в Тюмени.Фото: Вадим Бегун
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На Тюмень движется гроза. Во второй выходной недели жителям города придется прятаться от сильного дождя.

Суббота, 17 августа, в Тюмени выдастся жаркой. Если ночью температура воздуха будет всего 15 градусов выше нуля, то уже утром она поднимется до отметки в +22. Днем будет и вовсе очень тепло +27. Правда, к вечеру пройдет небольшой дождь. Вечером будет малооблачно, однако тюменцев ожидает гроза. Скорость ветра в этот день – 3-6 метров в секунду.

Как передают специалисты тюменского Гидрометцентра, на следующий день – в воскресенье – ветер усилится до 10 метров в секунду. Ночью пройдет небольшой дождь, который усилится утром и будет идти целый день. Причем, с грозой. Существенно похолодает: температура воздуха в этот день опустится до отметки в 21 градус выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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