Торговый центр «Гудвин» горит в Тюмени

СЕГОДНЯ 11:45 2019-08-15T11:45:53+03:00

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В Тюмени горит торговый центр «Гудвин», находящийся адресу: улица Максима Горького, 70. Из здания эвакуированы все люди.

«В 12.30 произошло загорание вытяжки в ресторане «Кацо». На ликвидацию пожара направлены 47 человек личного состава и 18 единиц техники», – сообщает официальный сайт Главного управления МЧС по Тюменской области.

На интернет-портале также уточняется, что причина пожара устанавливается. Между тем, горожане, ставшие свидетелями происшествия, выкладывают в социальные сети фотографии с места ЧП.

«У меня сынок пошел в кино, звонит и говорит, что успел посмотреть только две минуты, и начали эвакуировать всех. Говорит, хоть бы деньги вернули», – пишет в «Вконтакте» Юлия Лимонадова. А Наталья Шиманская сообщила, что запах гари чувствуется даже в домах ближе к улице Заводской.

ИСТОЧНИК KP.RU