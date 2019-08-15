2019-08-15T11:26:59+03:00
Происшествия

«Сделал в шапке прорези для глаз»: парень с ножом ограбил магазин в Тюмени

Холодным оружием молодой человек угрожал продавщице
Вадим Бегун
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Тюменец ограбил магазин на 900 рублей, угрожая продавцу ножом. Фото - pixabay.com.Тюменец ограбил магазин на 900 рублей, угрожая продавцу ножом. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени приговорили к четырем годам заключения 19-летнего парня, который ограбил магазин и садовое товарищество. На преступления с собой он брал нож.

– В январе этого года тюменец ограбил магазин. В своей шапке он сделал прорези для глаз, а также взял нож, который планировал использовать для демонстрации и устрашения. Надев на лицо импровизированную маску, парень зашел в помещение, подошел к продавцу и, направив в ее сторону холодное оружие, потребовал отдать все деньги. Женщина, находясь в шоковом состоянии, открыла кассовый аппарат и покинула магазин через запасной выход подсобного помещения. Преступник тем временем похитил из кассы 900 рублей. С похищенными деньгами он скрылся, – рассказали в пресс-службе Калининского районного суда Тюмени.

Там также сообщили, что в мате злоумышленник похитил в одном из жилых домов садового товарищества «Сибиряк» сварочный аппарат, обогреватель и тепловентилятор на общую сумму 4 502 рубля. Тюменцу назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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