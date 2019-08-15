Бесплатная «Школа антибуллинга» для родителей в Тюмени!

СЕГОДНЯ 12:09 2019-08-15T12:09:32+03:00

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19 августа в Тюмени, при поддержке федерального проекта «Крепкая семья» в Тюменской области, пройдет занятие для родителей «Школа антибуллинга».

«Школа антибуллинга» – социальный проект Института публичных выступлений и конфликтологии, направленный против травли детей в школах.

– Основная проблема, которая возникает в ситуации травли ребенка, – это то, что и дети, и родители прежде всего морально к этому не готовы и не знают, как поступить. Часто дети замалчивают о возникших трудностях, и они накапливаются как снежный ком. На занятии будут даны рекомендации для детей и родителей по этому вопросу. В том числе проект поможет и в профилактике явления буллинга, – прокомментировала Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, координатор федерального проекта «Крепкая семья» в Тюменской области.

Продолжительность занятия 2 часа (включая лекцию и вопросы родителей).

За это время разберем вопросы:

- 3 простых действия помощи ребенку.

- Главный закон конфликтологии.

- Технологии убеждения ребенка.

- Как воспитать лидерские качества в ребенке.

Занятие проводит Ирина Анатольевна Баржак – основатель Института публичных выступлений и конфликтологии, преподаватель MBA в ВШЭ и Московской Торгово-промышленной Палате, медиатор, член Союза писателей России.

Обращаем внимание, что на занятие приглашаются только взрослые, без детей!

Участие бесплатное.

Количество мест ограничено. Необходима предварительная запись на электронную почту: sbtmn2017@gmail.com

В заявке укажите свои имя и фамилию, контактный телефон.

В качестве подтверждения заявки Вам придет ответное письмо.

*Отправляя заявку Вы соглашаетесь на обработку персональных данных (Вы позволяете нам хранить данные в своей базе, мы гарантируем, что данные не будут переданы третьим лицам).

Где: улица Советская, дом 20, бизнес-отель «Евразия», ресторан «Дворянское гнездо» (2 этаж).

Когда: 19 августа.

Во сколько: с 19.00 до 21.00.

Для кого: для родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU