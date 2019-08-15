Часть улицы 30 лет Победы закроют на месяц в Тюмени

СЕГОДНЯ 10:24 2019-08-15T10:24:38+03:00

В Тюмени закроют для движения часть улицы 30 лет Победы. Фото: Ольга Крыльцова

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В Тюмени в разных уровнях на пересечении железной дороги «Москва-Владивосток» с улицей Мельникайте с 20 августа до 20 сентября будет прекращено движение по улице 30 лет Победы, а именно от административного здания № 23 до здания под номером 27. Произойдет это в связи с реконструкцией транспортной развязки.

– Убедительная просьба обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – сказали в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве также сообщили, что объехать закрытый участок дороги можно по улицам Николая Федорова, Валерии Гнаровской. Имеются также межквартальные проезды.

ИСТОЧНИК KP.RU