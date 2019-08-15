В Тюменской области осудят мужчину, убившего собаку на глазах у ребенка

СЕГОДНЯ 09:39 2019-08-15T09:39:12+03:00

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В отношении жителя Муллашей, застрелившего собаку, возбуждено уголовное дело. Эта история вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях и средствах массовой информации. Тюменцы разделились на два лагеря: одни собаку жалели, другие – знакомые с ситуацией – утверждали, что пес просто не давал спокойно жить.

– По предварительным данным, стаффордширский терьер без намордника забежал на участок к местному жителю и начал гоняться за домашними гусями. Находившаяся рядом 14-летняя дочь владельца участка зашла в дом и пожаловалась отцу. Мужчина взял ружье, вышел на улицу, прошел на соседний двор, где к тому моменту находился пес и застрелил его, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что после фигурант убрал убитого терьера в мешок, вывез в неустановленное место и захоронил. В отношении мужчины возбудили уголовное по статье «Жестокое обращение с животными». Таким образом, он может лишиться свободы на срок до трех лет. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU