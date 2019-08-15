Закон не писан: тюменские магазины продолжают продавать алкоголь после девяти вечера

СЕГОДНЯ 12:32 2019-08-15T12:32:36+03:00

В магазинах Тюмени по прежнему продают алкоголь после 9 вечера. Фото - реготделение "Молодой гвардии".

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В Тюмени некоторые магазины реализуют алкоголь после 21.00, что запрещено законом. Три реализатора были пойманы «с поличным».

Плановую проверку на предмет реализации алкогольной продукции после 21.00 провело отделение «Молодой Гвардии». Закупки проводились с 9 по 14 августа.

В рамках рейда проверено несколько торговых точек, находящихся в районе КПД и Московского тракта. Так, нарушения зарегистрировали по адресам: улица Рижская, 70, Ставропольская, 1а и Малиновского, 10а. После подтверждения факта продажи на места приезжала транспортная полиция и составляла протокол об административной ответственности.

– Проведение закупок является для нас одним из постоянных направлений деятельности. Делается это для того, чтобы обезопасить жителей Тюмени от недобросовестных продавцов и предпринимателей, которые нарушают закон ради личной выгоды, – сообщил руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Владимир Сбитнев.

Ранее «Комсомольская правда Тюмени» писала, что в областном центре несовершеннолетним продают алкоголь и табак. Штрафует виновных «потребительский патруль».

ИСТОЧНИК KP.RU