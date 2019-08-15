2019-08-15T09:16:36+03:00
Общество

Почти полсотни нелегалов поймали тюменские силовики на Барабинских базах

Девять человек вернутся на свою историческую родину
Вадим Бегун
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Тюменские силовики поймали на оптовых базах 46 нелегалов.Тюменские силовики поймали на оптовых базах 46 нелегалов.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени полицейские провели профилактическое мероприятие на оптовых базах. В результате было выявлено 46 нарушений миграционного законодательства.

Сотрудники полиции совместно с росгвардейцами провели оперативное мероприятие, цель которого заключалась в пресечении нарушений законодательства России в сфере миграции. Межведомственная операция была проведена накануне, 14 августа, на территории оптовых баз по улице Барабинской.

– В результате рейда правоохранители доставили в отдел полиции 46 иностранных граждан за нарушение норм миграционного законодательства. В отношении них составлены административные протоколы, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области. В ведомстве также добавили, что девять иностранцев выдворят за пределы Российской Федерации.

Ранее сотрудники тюменской полиции и Росгвардии нагрянули на рынок «Привоз», расположенный в конце улицы Республики. Тогда в ходе рейда также были выявлены нарушения миграционного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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