2019-08-15T08:28:34+03:00
Общество

Тюменская фирма более 30 лет нарушала природоохранное законодательство

Организация оштрафована на крупную сумму
Вадим Бегун
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Тюменская фирма неправильно хранила отходы. Фото - pixabay.com.Тюменская фирма неправильно хранила отходы. Фото - pixabay.com.
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ЗАО «Тобол», действующее на территории Ялуторовского района, неправильно хранила отходы своего производства. Безнаказанно она занималась этим три десятка лет.

– Более 30 лет организация осуществляла размещение и хранение отходов производства и потребления, образующихся от деятельности столовой (бумага, полиэтиленовые пакеты, смет с территории, картон, пластиковые бутылки и прочее), в выгребной яме. В отношении нее и директора предприятия заведены административные дела, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменского района.

Так, местный Роспотребнадзор оштрафовал ЗАО «Тобол» на 300 тысяч рублей, а должностное лицо – на 20 тысяч. Руководителю фирмы внесено представление об устранении нарушений закона, а также ликвидации выгребной ямы. Нарушения уже устранены, а виновные работники привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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