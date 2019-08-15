Тюменская фирма более 30 лет нарушала природоохранное законодательство

СЕГОДНЯ 08:28 2019-08-15T08:28:34+03:00

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ЗАО «Тобол», действующее на территории Ялуторовского района, неправильно хранила отходы своего производства. Безнаказанно она занималась этим три десятка лет.

– Более 30 лет организация осуществляла размещение и хранение отходов производства и потребления, образующихся от деятельности столовой (бумага, полиэтиленовые пакеты, смет с территории, картон, пластиковые бутылки и прочее), в выгребной яме. В отношении нее и директора предприятия заведены административные дела, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменского района.

Так, местный Роспотребнадзор оштрафовал ЗАО «Тобол» на 300 тысяч рублей, а должностное лицо – на 20 тысяч. Руководителю фирмы внесено представление об устранении нарушений закона, а также ликвидации выгребной ямы. Нарушения уже устранены, а виновные работники привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU