Лже-сотрудник социальной службы обокрал пенсионера в Тюмени

СЕГОДНЯ 06:20 2019-08-15T06:20:26+03:00

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В Тюмени мошенник похитил деньги пожилого мужчины. Сделал он это под предлогом продажи путевки в один из местных санаториев.

В полицию областного центра поступило заявление от 78-летнего местного жителя. Пенсионер сообщил, что неизвестный под предлогом продажи путевок похитил его денежные средства.

– К пожилому мужчине в квартиру, расположенную по улице Широтная, приехал незнакомец и представился сотрудником социальной службы населения. Злоумышленник предложил ему приобрести путевку в санаторий по низкой цене, заверив пенсионера, что заплатить надо лишь часть суммы. Остальное якобы берет на себя социальная организация, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Доверчивый тюменец передал мошеннику 10 тысяч рублей, после чего тот скрылся в неизвестном направлении. Потерпевший лишь спустя несколько часов понял, что был обманут. Позже стражи правопорядка задержали 27-летнего жителя Тюмени, которые признался в содеянном. Денежные средства он потратил на долги. Мужчине грозит пять лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU