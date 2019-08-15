2019-08-15T05:00:14+03:00
Общество

Погода на 15 августа в Тюмени: наслаждаемся теплом

Небо будет затянуто тучами
Вадим Бегун
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В Тюмени будет тепло, но пасмурно.В Тюмени будет тепло, но пасмурно.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 15 августа, на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью составит +13, +14 градусов, днем потеплеет до 22 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +23. Вечером столбик термометра опустится до отметки +18 градусов. Ветер северный, переходящий в северо-западный, 1-2 метра в секунду.

В этот день отмечается перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей первомученика Стефана (Степана). Степан считается покровителем лошадей. Наши предки заметили, какова погода на Степана – таков и сентябрь будет. А по тому, каковы дни 15-19 августа, определяли погоду на сентябрь-январь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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