Известный врач-акушер расскажет беременным тюменкам о родах

СЕГОДНЯ 07:02 2019-08-15T07:02:07+03:00

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Генеральный директор канала «Мать и дитя», известный врач-акушер Марк Курцер сегодня, 15 августа, посетит Тюмень с рабочим визитом. Он расскажет беременным тюменкам о родах.

– На лекции Марка Курцера пытаются попасть женщины со всей страны. С жителями Тюмени врач, спасший сотни жизней младенцев и женщин со сложной беременностью, встретится бесплатно. В рамках встречи он расскажет о беременности и родах и их влиянии на дальнейшее здоровье ребенка, – сообщили в тюменском клиническом госпитале «Мать и дитя».

В рамках лекции участники лекции смогут задать вопросы о новых технологиях, применяемых в репродуктологии и акушерстве. Встреча состоится в 10.30 часов в госпитале «Мать и дитя», который находится по адресу: улица Юрия Семовских, 20. Также стало известно, что здесь же в 14.00 пройдет конференция с врачами акушерами-гинекологами из медицинских учреждений Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU