В Тюмени сегодня отключат несколько светофорных объектов
Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
В Тюмени отключат светофоры на Чаплина. Фото - Сания Исрафилова.
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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 15 августа, будут отключены светофоры.
Так, с 9 утра до 13.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Чаплина и Демьяна Бедного.
– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.
ИСТОЧНИК KP.RU