2019-08-15T07:43:34+03:00
Происшествия

Тюменец сорвал со своей знакомой дорогую цепочку и убежал

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Знакомый похитил у тюменки золотую цепь во дворе дома. Фото - pixabay.com.Знакомый похитил у тюменки золотую цепь во дворе дома. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени пьяный мужчина, встретив свою подругу, очень обрадовался. Только вот у женщины после встречи остался неприятный осадок: она лишилась золотой цепочки.

В полицию областного центра поступило сообщение от местной жительницы. Она сообщила, что у нее похитили золотую цепочку.

– Выехавшие на место стражи правопорядка установили обстоятельства случившегося. Как оказалось, мужчина в день преступления распивал алкогольные напитки. Находясь во дворе жилого дома, он случайно встретил знакомую. В ходе общения между тюменцами произошел конфликт. Затем злоумышленник, применив насилие, сорвал с шеи золотую цепочку женщины и скрылся в неизвестном направлении, – рассказала пресс-секретарь УМВД по городу Тюмени Алина Ларина.

Она также сообщила, что по горячим следам был задержан 26-летний местный житель. Цепь у него отобрали и вернули законной владелице. За такое деяние мужчина может сесть в тюрьму на семь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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