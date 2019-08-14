В Тюмени построят 13 детских садов к 2021 году

СЕГОДНЯ 15:41 2019-08-14T15:41:35+03:00

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В Тюмени уже в следующем году сдадут в эксплуатацию три детских сада. Еще десять – в 20121-м.

– Ставим задачу обеспечить к 2021 году местами в детских садах всех малышей в возрасте от полутора лет. В ближайшие три года построим 13 детских садов. А в 2020-м откроем школу в Казарово. Сегодня будет забита первая свая в основании этой школы, – рассказал на сегодняшней пресс-конференции губернатор Тюменской области Александр Моор. Он подчеркнул, что все это – конкретные результаты национальных проектов.

Схема предоставлена пресс-секретарем Главного управления строительства региона Марией Хожаевой.

По информации пресс-секретаря Главного управления строительства региона Марии Хожаевой, в следующем году в областном центре будут сданы три школы: в Ямальском-1 (на 350 мест), в микрорайоне «Суходолье» (на 295 мест) и в Войновке (на 300 мест). В 2021 году свои двери для малышей распахнут новые детсады в микрорайоне «Березняковский» (360 мест), у ЖК «Плеханово» и «Первый Плехановский» (260 мест), на улице Московский тракт (330 мест), в Ямальском-2 – на 550 мест, на 245 мест – у ЖК «Кристалл», на 320 мест – в микрорайоне «Антипино» и у ЖК «Кристалл», у ЖК «Видный» (330 мест) и «Юбилейный» (430 мест).

ИСТОЧНИК KP.RU