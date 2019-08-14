Движение по новой развязке в районе Монтажников Тюмени запустят 17 августа

СЕГОДНЯ 15:21 2019-08-14T15:45:29+03:00

Это станет еще одним подарком жителям областного центра к 75-летию региона

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Движение по кольцевой дороге – путепровод по улице Монтажников официально откроется уже в эту субботу, 17 августа. Это станет еще одним подарком жителям областного центра к 75-летию региона.

- Запуск движения по путепроводу призвано не только разгрузить существующие транспортные потоки, но и обеспечить полноценное дорожное сообщения будущему жилому району Ново-Патрушево, где сегодня идет активная застройка, - пояснил на встрече с журналистами губернатор Александр Моор.

По словам главы региона, площадь планируемой жилой застройки там составляет 300 гектар. При формировании градостроительного плана, заранее закладывалось проектирование дорог и школ.

- Поэтапное строительство улиц в новом жилом районе начнется уже в 2020 году с учетом возведения и вводом новых домов, - добавил Александр Моор.

Напомним, сегодня в Тюмени состоялась пресс-конференция Александра Моора. Она прошла на одной из центральных площадей областного центра в специально установленном шатре «Я люблю тебя, Тюменская область». Это вторая по счету крупная встреча губернатора с представителями медиа в новом формате.

ИСТОЧНИК KP.RU