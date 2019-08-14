2019-08-14T15:02:52+03:00
Происшествия

В Тюменской области строители передрались из-за шашлыка

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Пьяный тюменец избил своего коллегу-шашлычника.Пьяный тюменец избил своего коллегу-шашлычника.Фото: Вадим Бегун
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В Тюменской области готовка шашлыка закончилась уголовным делом. Пьяный мужчина не хотел долго ждать закуску, а потому избил некомпетентного повара.

В дежурную часть уватской полиции поступило сообщение от диспетчера скорой помощи. Медик сообщил, что к ним поступил 27-летний гражданин с многочисленными ушибами тела и рваными ранами, полученными в ходе драки.

– Травмы гражданину нанес коллега, с которым он вместе работает в промышленно-строительной компании. Выяснилось, что мужчины отправились на рыбалку. Подозреваемый весь вечер распивал алкоголь. Когда закуска кончилась, он попросил приготовить своего коллегу шашлык. Подозреваемого возмутило долгое ожидание еды, и он выказал свое недовольство молодому человеку. Тот на слова не реагировал, поэтому преступник начал махать кулаками, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Там добавили, что после нескольких ударов в голову парень упал на землю, но его старшего коллегу это не остановило: он нанес ему еще несколько ударов ногами в живота и по ногам. Возбуждено уголовное дело. Любитель выпить и закусить может сесть в тюрьму на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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