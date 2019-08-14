Новый трубопровод по улице Ленина в Тюмени почти смонтирован

СЕГОДНЯ 14:21 2019-08-14T14:21:04+03:00

Инспектор проследил за ходом реконструкции нового трубопровода по Ленина в Тюмени. Фото - УСТЭК.

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В Тюмени на 95% смонтирован трубопровод, который прокладывают по улице Ленина. Ход реконструкции двух участков теплотрассы общей протяженностью 880 метров проверил главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко.

– В настоящее время подрядной организацией выполнен значительный объем работ. Монтаж железобетонного канала находится на этапе завершения, ведется подготовка объекта к дальнейшему благоустройству. Работы продолжаются полный световой день и проходят в соответствии с графиком, – сообщил технический директор УСТЭК Павел Божуков.

Он отметил, что проектом предусмотрена укладка 880 метров трубопровода. Пенополиуретановая изоляция позволит увеличить срок его эксплуатации и снизить тепловые потери. А система оперативного дистанционного контроля гарантирует своевременное и точное обнаружение мест повреждений.

Дмитрий Кузьменко в свою очередь отметил, что от надежности трассы зависит качество теплоснабжения двух крупных районов города, где проживают более 100 тысяч потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU