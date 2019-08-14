2019-08-14T13:00:01+03:00
Происшествия

Сотрудников подстанции эвакуировали из-за опасной находки в Тюмени

Работники ждали группу разминирования
Вадим Бегун
Поделиться:
Ручную гранату нашли на подстанции в Тюмени. Фото - Тюменские распределительные сети.Ручную гранату нашли на подстанции в Тюмени. Фото - Тюменские распределительные сети.
Изменить размер текста:

В Тюмени во время земляных работ на подстанции «Белинская» нашли ручную гранату. Сотрудников сразу же эвакуировали и вызвали саперов.

Обнаружившие опасную находку работники подрядной организации сообщили о ней сотрудникам службы безопасности и руководству филиала «Тюменские распределительные сети». Специалисты передали информацию в правоохранительные органы, а также провели эвакуацию людей на безопасное расстояние.

– Прибывшие на место саперы провели необходимые мероприятия и опознали в находке учебную гранату Ф1, которая изрядно была покрыта ржавчиной. Оборудование подстанции и персонал не пострадали, – рассказали в пресс-службе Тюменских распределительных сетей.

Там также сообщили, что высоко оценивают действия своих сотрудников во внештатной ситуации. В компании заявили, что ситуация на подстанции «Белинская» показала, что работа по обучению персонала ведется в верном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Моор пояснил, зачем Тюмени нужна новая развязка в районе Комарова
В Тюмени курьер перевозил крупную партию наркотиков в ведрах со шпатлевкой
Тюмень может стать миллионником в ближайшие 20 лет
Александр Моор: Тюменская область заинтересована в сохранении и развитии Антипинского НПЗ
Сбербанк профинансировал строительство третьей очереди жилого района «Преображенский»
В Тюмени началась пресс-конференция губернатора Александра Моора
«Здесь с уважением относятся к наследию»: Путин поздравил тюменцев с Днем области
На улице Николая Федорова в Тюмени сносят гаражи
Уникальный квест «Путь к победе» запустят в день рождения Тюменской области
Тюменские силовики устроили облаву на нелегалов на Барабинских базах
«Люди – главное достояние региона»: министр Якушев поздравил тюменцев с юбилеем области
Уникальную сцену весом около 100 тонн установят в Тюмени ко Дню области