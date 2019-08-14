Сотрудников подстанции эвакуировали из-за опасной находки в Тюмени

СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-14T13:00:01+03:00

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В Тюмени во время земляных работ на подстанции «Белинская» нашли ручную гранату. Сотрудников сразу же эвакуировали и вызвали саперов.

Обнаружившие опасную находку работники подрядной организации сообщили о ней сотрудникам службы безопасности и руководству филиала «Тюменские распределительные сети». Специалисты передали информацию в правоохранительные органы, а также провели эвакуацию людей на безопасное расстояние.

– Прибывшие на место саперы провели необходимые мероприятия и опознали в находке учебную гранату Ф1, которая изрядно была покрыта ржавчиной. Оборудование подстанции и персонал не пострадали, – рассказали в пресс-службе Тюменских распределительных сетей.

Там также сообщили, что высоко оценивают действия своих сотрудников во внештатной ситуации. В компании заявили, что ситуация на подстанции «Белинская» показала, что работа по обучению персонала ведется в верном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU