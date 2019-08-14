Александр Моор: Тюменская область заинтересована в сохранении и развитии Антипинского НПЗ

СЕГОДНЯ 12:44 2019-08-14T12:48:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменская область окажет необходимую поддержку Антипинскому НПЗ в рамках действующего законодательства. Регион заинтересован в сохранении и последующем развитии предприятия. Об этом заявил губернатор Александр Моор на встрече с журналистами.

- Главное сейчас, чтобы завод заработал. Первая партия нефти, после простоя в течение трех месяцев, поступила в июле. Ее поставила компания «Сокар», ставшая индустриальным партнером НПЗ. В планах выйти на ежемесячную переработку 500 тысяч тонн и 6 млн тонн нефти по году. При плановой мощности завода 9 тонн, это неплохой показатель, - пояснил Александр Моор.

Глава региона отметил, что у проекта есть инвестиционный потенциал. Это отмечали прежние и нынешние акционеры завода. Есть и целесообразность вложения дополнительных инвестиций, чтобы расширить продуктовую линейку.

- Поэтому в рамках законодательства, мы со стороны субъекта окажем необходимую поддержку, чтобы, во-первых, сохранить завод, во-вторых - создать условия для его последующего развития. Это серьезное предприятие в отрасли, с большим коллективом и заинтересованы в его работе, - подчеркнул Александр Моор.

Напомним, пресс-конференция главы региона проходит в эти минуты на одной из центральных площадей областного центра в специально установленном шатре «Я люблю тебя, Тюменская область». Это вторая по счету крупная встреча губернатора с представителями медиа, проходящая в новом формате.

ИСТОЧНИК KP.RU