2019-08-14T13:30:05+03:00
Происшествия

В Тюмени курьер перевозил крупную партию наркотиков в ведрах со шпатлевкой

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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В Тюменской области задержан наркокурьер с восемью килограммами психотропных веществ. Фото - пресс-служба управления МВД по Тюменской области.В Тюменской области задержан наркокурьер с восемью килограммами психотропных веществ. Фото - пресс-служба управления МВД по Тюменской области.
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Более восьми килограммов наркотиков изъяли тюменские полицейские у межрегионального наркокурьера. Психотропные вещества мужчина спрятал в ведрах со шпатлевкой.

Сотрудниками ГИБДД на федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень остановлен автомобиль «Тойота Камри» с номерами московского региона. Поведение водителя встревожило инспекторов, и они решили осмотреть машину.

– В ходе проверки в тайниках, оборудованных в транспортном средстве, сотрудники обнаружили два ведра шпатлевки, в них находились пакетики с порошкообразным веществом белого цвета. Проведенная экспертиза установила, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком массой более 8 килограммов, – рассказали в пресс-службе местного управления МВД.

Оказалось, что 26-летней житель Приморского края в одном из регионов России забрал из тайника наркотические вещества и повез их в другие области для реализации. Возбуждено уголовное дело, полицейские сейчас устанавливают цепь наркотрафика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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