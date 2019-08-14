В Тюмени курьер перевозил крупную партию наркотиков в ведрах со шпатлевкой
Более восьми килограммов наркотиков изъяли тюменские полицейские у межрегионального наркокурьера. Психотропные вещества мужчина спрятал в ведрах со шпатлевкой.
Сотрудниками ГИБДД на федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень остановлен автомобиль «Тойота Камри» с номерами московского региона. Поведение водителя встревожило инспекторов, и они решили осмотреть машину.
– В ходе проверки в тайниках, оборудованных в транспортном средстве, сотрудники обнаружили два ведра шпатлевки, в них находились пакетики с порошкообразным веществом белого цвета. Проведенная экспертиза установила, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком массой более 8 килограммов, – рассказали в пресс-службе местного управления МВД.
Оказалось, что 26-летней житель Приморского края в одном из регионов России забрал из тайника наркотические вещества и повез их в другие области для реализации. Возбуждено уголовное дело, полицейские сейчас устанавливают цепь наркотрафика.
ИСТОЧНИК KP.RU