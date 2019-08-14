2019-08-14T10:47:03+03:00
Общество

Тюменские силовики устроили облаву на нелегалов на Барабинских базах

Это не первый рейд ОМОНа этим летом
Вадим Бегун
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На Барабинских базах ловят нелегалов. Фото - 2Гис.На Барабинских базах ловят нелегалов. Фото - 2Гис.
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В Тюмени на Барабинских базах выявляют нелегалов. Данных о задержаниях пока нет.

– Сотрудники управления по вопросам миграции совместно коллегами из Росгвардии проводят профилактическое мероприятие. Оно направлено на выявление нарушений миграционного законодательства, лиц, находящихся на территории РФ с нарушением требований закона и выявление иных правонарушений, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящий момент неизвестно, удалось ли полицейским выявить нарушителей. Если такое будут, то их доставят в полицейский участок.

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что местные приставы отправили на историческую родину десять граждан Узбекистана. Семь мужчин и три женщины находились в регионе без должных документов на временное проживание. Кроме того, они не смогли предоставить патенты, дающие право на осуществление трудовой деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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