Уникальный квест «Путь к победе» запустят в день рождения Тюменской области

СЕГОДНЯ 11:12 2019-08-14T11:13:58+03:00

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Уникальный квест под названием «Путь к победе» состоится на площадке спорта. Ее откроют в субботу, 17 августа, на площади 400-летия Тюмени.

– Для участников подготовят 50 интерактивных площадок, на каждой из которых можно проявить физическую силу, смекалку и ловкость, а также выиграть ценные призы. В игре может принять участие любой желающий, без ограничений по возрасту. Можно участвовать индивидуально, сформированной командой или семьей, – рассказали в тюменском Центре спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий.

Кроме того, стало известно, что в сентябре в Тюмени состоится семейный чемпионат по собиранию пазлов.

– Картинки пазлов мы отрисовываем специально для чемпионата, и они всегда связаны с нашим краем. Например, на первом чемпионате участники собирали пазлы с картинками по сказкам Ершова. В этом году он пройдет 22 сентября и будет посвящен юбилею области и достижениям наших земляков. Я горжусь, что моя малая родина – родина великих ученых, писателей, художников, спортсменов. Поздравляю всех с нашим общим праздником! Процветания, новых побед любимому краю и его жителям! – сказала Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья».

ИСТОЧНИК KP.RU