«Люди – главное достояние региона»: министр Якушев поздравил тюменцев с юбилеем области

СЕГОДНЯ 10:23 2019-08-14T10:23:31+03:00

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Экс-губернатор Тюменской области, ныне министр строительства и жилищно-коммунального комплекса России Владимир Якушев поздравил жителей региона с грядущим праздником – 75-летним юбилеем области. По его мнению, главное достояние региона – это люди.

– Эти годы вместили в себя великую историю трудовых подвигов нескольких поколений тюменцев, которые превратили наш регион в опорный край страны. Сегодня Тюменская область занимает лидирующие позиции в целом ряде отраслей экономики и социальной сфере, науке и спорте, жилищном и дорожном строительстве. И в этих успехах личный вклад каждого из вас, дорогие земляки! – заявил Якушев.

По мнению чиновника, глобальной точкой роста стало освоение Западно-Сибирской нефтегазовой провинции, когда тысячи специалистов из разных уголков Родины откликнулись на призыв и приехали в Тюмень. Здесь они в суровых климатических условиях севера обустроили крупнейший нефтегазовый комплекс мира, а также построили в тайге и тундре новые города с уникальной транспортной инфраструктурой.

– Слова особой благодарности адресую тюменским ветеранам. Тем, кто стоял у истоков формирования региона, закладывал мощный фундамент для его уверенного развития на десятилетия вперед. Ваши дети и внуки продолжают обустраивать наш общий дом – Тюменскую область. Именно люди – творцы, созидатели, новаторы, труженики – главное достояние региона! – подчеркнул Владимир Якушев.

ИСТОЧНИК KP.RU