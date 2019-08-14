2019-08-14T09:34:11+03:00
Происшествия

Тюменец упал с крыши девятиэтажки на Червишеском тракте

Проводится доследственная проверка
Вадим Бегун
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Тюменец разбился насмерть, упав с крыши девятиэтажки. Фото - пресс-служба Следственного комитета по Тюменской области.Тюменец разбился насмерть, упав с крыши девятиэтажки. Фото - пресс-служба Следственного комитета по Тюменской области.
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В Тюмени сегодня, 14 августа, около шести часов утра под окнами жилого дома, расположенного на Червишевском тракте, обнаружили тело 47-летнего мужчины. Оно было уже без признаков жизни и с травмами, характерными для падения с высоты.

– По данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой установят причины и условия, которые могли привести к трагедии. Можем отметь, что, по предварительным данным, мужчина выпал с крыши девятиэтажного дома. Следователем проводятся опросы очевидцев, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Также в ведомстве добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в областном центре горожанин упал с девятого этажа. В том случае он остался жив.

ИСТОЧНИК KP.RU

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