Тюменец упал с крыши девятиэтажки на Червишеском тракте
В Тюмени сегодня, 14 августа, около шести часов утра под окнами жилого дома, расположенного на Червишевском тракте, обнаружили тело 47-летнего мужчины. Оно было уже без признаков жизни и с травмами, характерными для падения с высоты.
– По данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой установят причины и условия, которые могли привести к трагедии. Можем отметь, что, по предварительным данным, мужчина выпал с крыши девятиэтажного дома. Следователем проводятся опросы очевидцев, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
Также в ведомстве добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в областном центре горожанин упал с девятого этажа. В том случае он остался жив.
ИСТОЧНИК KP.RU