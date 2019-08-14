2019-08-14T08:46:26+03:00
Общество

Тюменские налоговики не смогли добиться банкротства старейшего завода

Сумма исковых требований УФНС составляла чуть больше миллиона рублей
Вадим Бегун
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Тюменский приборостроительный завод не будет банкротом. Фото - wikimapia.org.Тюменский приборостроительный завод не будет банкротом. Фото - wikimapia.org.
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Тюменский приборостроительный завод не будет банкротом. Налоговикам вернули их иск о признании предприятия несостоятельным.

Арбитражный суд по Тюменской области отказал местному управлению Федеральной налоговой службы в требовании признать банкротом приборостроительный завод. Из информации, размещенной в картотеке суда, следует, что налоговики не предоставили в срок доказательства наличия у предприятия имущества на покрытие расходов по банкротству. Таким образом, УФНС получило свой иск обратно.

Напомним, что сумма исковых требований к ЗАО «Тюменский приборостроительный завод» составляет почти 1,3 миллиона рублей. Иск был подан 8 июля.

СПРАВКА "КП":

Тюменский весовой завод был образован 15 октября 1941 года. 1969-1970 годы были достаточно значимыми в истории завода. Так, в течение года выпущено 121 020 весов ВНЦ-10, которые в свое время стали брендом города. Сегодня на заводе трудятся порядка семидесяти человек. Основная часть площадей предприятия сдается в аренду для мебельного производства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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