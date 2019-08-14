2019-08-14T08:22:45+03:00
Происшествия

На Лесобазе в Тюмени из земли забил 10-метровый фонтан

Ответственность за ЧП на себя взяло ПАО «Фортум»
Вадим Бегун
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В Тюмени появился новый фонтан: трубу прорвало.В Тюмени появился новый фонтан: трубу прорвало.
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Накануне, 13 августа, в Тюмени около дома №41/2 по улице Барабинская из-под земли забил фонтан высотой в несколько этажей. ЧП на теплотрассе произошло в девятом часу вечера. Очевидец выложил видеоролик в социальные сети.

– Порыв водопровода произошел, предположительно, на частной территории. После того, как вода будет откачана, участок локализуют. Это необходимо для того, чтобы обнаружить участок, где произошло повреждение, и приступить к его устранению, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

В водоканале в свою очередь сообщили, что авария случилась на контуре охлаждения тюменской ТЭЦ-1, а в пресс-службе ПАО «Фортум» отметили, что на месте происшествия произошло повреждение одного из двух трубопроводов подачи технической воды от реки Туры на Тюменскую ТЭЦ-1. Также в ведомстве отметили, что из-за искусственного фонтана пострадали несколько строений и садовых участков. Информации о пострадавших или серьезных повреждениях инфраструктуры нет, пишет «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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