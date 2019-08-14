2019-08-14T07:31:51+03:00
Политика

Александр Моор даст пресс-конференцию, посвященную 75-летию Тюменской области

Глава региона ответит на вопросы журналистов о перспективах развития региона
Марина Васильева
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Фото пресс-службы правительства Тюменской областиФото пресс-службы правительства Тюменской области
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Сегодня, 14 августа, губернатор Тюменской области Александр Моор проведет большую пресс-конференцию. Мероприятие приурочено к 75-летию со дня образования субъекта.

Встреча с представителями региональных средств массовой информации пройдет на одной из площадей города, в специально установленном для этого шатре «Я люблю тебя, Тюменская область».

Стоит отметить, что за время своего губернаторства, Александр Моор проводит вторую подобную встречу и стремиться делать общение со СМИ более неформальным. Так, первая большая пресс-конференция проходила в Музейном комплексе имени И.Я. Словцова. Помимо журналистов своим вопросы главе региона смогли задать и местные блогеры.

Не исключено, что и на встречу, посвященную 75-летию области также будут приглашены представители тюменской блогосферы. Начало мероприятия в 14 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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