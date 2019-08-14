Ишимские женщины стали реже делать аборты

СЕГОДНЯ 07:57 2019-08-14T07:57:53+03:00

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В Ишиме наблюдается снижение количества абортов, которые выполняются не по медицинским показаниям, а по желанию женщин. В настоящее время в областной больнице №4 работает кабинет медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

– Каждая седьмая беременная женщина после консультации со специалистом, получив психологическую поддержку, сохраняет беременность. Так, в прошлом году 54 жительницы Ишима и Ишимского района, решившие сделать аборт, все же сохранили беременность, – рассказала Жанна Стрижак, пресс-секретарь Областной больницы №4 города Ишима.

Она добавила, что с начала 2019 года оставили ребенка и встали на учет по беременности 34 женщины. Кстати, основной причиной абортов почти в трети случаев являются трудное материальное положение и проблемы с жильем. Еще одна причина, на которую часто ссылаются женщины – это проблемы в семье, когда нет поддержки со стороны супруга.

ИСТОЧНИК KP.RU