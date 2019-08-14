2019-08-14T16:17:09+03:00
Звезды

Тюменских инвалидов обучат театральному искусству

Федеральные эксперты проведут для особенных людей образовательную программу
Вадим Бегун
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Тюменские инвалиды обучатся театральному мастерству. Фото - тюменский театральный центр «Космос».Тюменские инвалиды обучатся театральному мастерству. Фото - тюменский театральный центр «Космос».
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Завтра, 15 августа, в тюменском театральном центре «Космос» начинает свою работу театральная лаборатория для людей с инвалидностью «Здесь Я». Здесь event-менеджеры культурных событий, социальные психологи и педагоги обучатся работе с людьми с инвалидностью и даже вместе поставят театральные этюды.

Идея лаборатории возникла у художник-постановщик Марии Хайбуллиной после того, как у ее близкого друга родился ребенок с ДЦП. Мария уже 15 лет работает в молодежном театре Тюмени «Мимикрия», принимала участие в создании многих спектаклей в областном центре. Женщина предполагает, что сценическое творчество – хорошая арт-терапия для людей с инвалидностью.

– Участие в процессе создания спектакля способствует социализации людей с ограниченными возможностями здоровья, позволяет им в безопасной среде наладить контакт с окружающей средой, обрести социальную уверенность, научиться сотрудничеству, получить возможность реализации творческого потенциала. Мы хотим, чтобы итоговый спектакль помог преодолеть социальные стереотипы зрителей о людях с инвалидностью, – поделилась руководитель лаборатории «Здесь Я» Александрина Шаклеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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