Тюменских инвалидов обучат театральному искусству

СЕГОДНЯ 16:17 2019-08-14T16:17:09+03:00

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Завтра, 15 августа, в тюменском театральном центре «Космос» начинает свою работу театральная лаборатория для людей с инвалидностью «Здесь Я». Здесь event-менеджеры культурных событий, социальные психологи и педагоги обучатся работе с людьми с инвалидностью и даже вместе поставят театральные этюды.

Идея лаборатории возникла у художник-постановщик Марии Хайбуллиной после того, как у ее близкого друга родился ребенок с ДЦП. Мария уже 15 лет работает в молодежном театре Тюмени «Мимикрия», принимала участие в создании многих спектаклей в областном центре. Женщина предполагает, что сценическое творчество – хорошая арт-терапия для людей с инвалидностью.

– Участие в процессе создания спектакля способствует социализации людей с ограниченными возможностями здоровья, позволяет им в безопасной среде наладить контакт с окружающей средой, обрести социальную уверенность, научиться сотрудничеству, получить возможность реализации творческого потенциала. Мы хотим, чтобы итоговый спектакль помог преодолеть социальные стереотипы зрителей о людях с инвалидностью, – поделилась руководитель лаборатории «Здесь Я» Александрина Шаклеева.

ИСТОЧНИК KP.RU