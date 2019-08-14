2019-08-14T11:34:32+03:00
Общество

На улице Николая Федорова в Тюмени сносят гаражи

Работа идет согласно графика
Вадим Бегун
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Улицу Федорова в Тюмени чистят от гаражей. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Улицу Федорова в Тюмени чистят от гаражей. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В конце года по улице Федорова в Тюмени автомобилисты смогут проехать напрямую от улицы 30 лет Победы до объездной дороги. Сейчас здесь убирают гаражи, после чего начнут строить новый участок магистрали.

– На сегодня снесено 92 из 164 гаражей. Подрядная организация сейчас подбирает строительный мусор. Работы по сносу завершатся до 25 августа. 158 объектов имеют все необходимые документы, 6 гаражей пока в процессе оформления, они остаются на своих местах. После того как территория будет очищена, приступим к строительству участка дороги, которая соединит две основные магистрали, – рассказал замдиректора департамента дорожной инфраструктуры города Тюмени Евгений Сорокин.

Чиновник добавил, что улица Федорова от Широтной до объездной дороги будет четырехполосной. Проектом предусмотрено устройство освещения, велодорожек, тротуаров. Также будет переустроен светофорный объект на перекрестке Широтной. В среднем все дорожные работы идут по графику, объект обещают сдать к концу декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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