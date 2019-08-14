2019-08-14T07:00:05+03:00
Общество

Улицу 30 лет Победы в Тюмени перекроют на месяц

Автобусы могут ходить с затруднениями [СХЕМА ОБЪЕЗДА]
Вадим Бегун
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На улице 30 лет Победы в Тюмени проводятся работы. Фото - Федор Косарев.На улице 30 лет Победы в Тюмени проводятся работы. Фото - Федор Косарев.
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С 20 по 20 сентября на улице 30 лет Победы будут проводиться производственные работы. На этот период маршруты общественного транспорта №14, 79 и 134 пройдут в объезд перекрытого участка.

– На время перекрытий автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршрутам объезда, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Схема предоставлена пресс-службой администрации города Тюмени.

Схема предоставлена пресс-службой администрации города Тюмени.

Там отметили, что в движении автобусов возможны затруднения. Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки можно по номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.

ИСТОЧНИК KP.RU

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