2019-08-14T05:00:48+03:00
Общество

Погода на 13 августа в Тюмени: немного похолодает

Небо будет затянуто тучами
Вадим Бегун
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Сегодня в Тюмени будет чуть прохладней, чем вчера.Сегодня в Тюмени будет чуть прохладней, чем вчера.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 13 августа, на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков.

Температура воздуха ночью составит +14, +16 градусов, днем потеплеет до 22 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +23. Вечером столбик термометра опустится до отметки +20 градусов. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду.

14 августа отмечается праздник Происхождения Креста Господня (Первый Спас). Наши предки говорили, что у Спаса всего в запасе: и дождь, и ветер, и разнопогодье, то есть погоду на этот день предугадать было сложно. Если все-таки в этот день будет дождь, то мало пожаров бывает. С этого дня начинаются проводы лета, может быть первый ранний ночной заморозок, начало холодных рос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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