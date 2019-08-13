Пьяный рецидивист изнасиловал тюменку в лифте, угрожая алюминиевой банкой

СЕГОДНЯ 15:20 2019-08-13T15:20:15+03:00

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В Тюмени ранее судимый мужчина изнасиловал в лифте незнакомку. Алюминиевую банку он прихватил с собой для пущей убедительности своих намерений.

По информации Калининского районного суда Тюмени, мужчина освободился из тюрьмы в 2018 году. Уже в мае этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он изнасиловал в кабине лифта одного из домов областного центра незнакомую ему девушку.

– Преступник заблокировал двери лифта, а после нанес женщине множество ударов руками по телу. Затем, угрожая ей алюминиевой банкой с заостренными краями, совершил действия сексуального характера и изнасилование. Своими действиями он причинил тюменке физическую боль, телесные повреждения и моральные страдания, – рассказали в пресс-службе суда.

Там сообщили, что за совершение тяжких преступлений рецидивисту назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить потерпевшей 90 тысяч рублей за моральный вред.

ИСТОЧНИК KP.RU