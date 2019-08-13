В обход приборов учета: тюменцы похитили электричество на 46 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:01 2019-08-13T16:01:04+03:00

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В Тюменской области выявили около 500 фактов энерговоровства за первое полугодие этого года на сумму 46 миллионов рублей. В основном это бездоговорное и безучетное потребление электричества.

– Больше 300 случаев – это пользование электроэнергией в обход приборов учета. Таким образом злоумышленникам удалось похитить около 1,5 миллиона кВт*ч. В денежном выражении это около 3 миллионов рублей. Еще 170 выявленных правонарушений касаются бездоговорного потребления. Самовольными подключениями к сети виновные лица нанесли ущерб компании в размере 5,9 млн кВт*ч, – рассказала ведущий специалист группы по связям с общественностью АО «Тюменьэнерго» Кристина Рыжкова.

Она отметила, что подобные факты выявляются ежемесячно. Физических лиц и руководителей предприятий не останавливают ни штрафные санкции, ни другие наказания за нарушение закона. В компании попросили, если вы стали свидетелем противоправных действий в отношении электросетевого оборудования, сообщить об этом на телефон доверия: 8-800-200-55-03.

ИСТОЧНИК KP.RU