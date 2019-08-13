Известного тюменского застройщика оштрафовали на крупную сумму денег

СЕГОДНЯ 14:18 2019-08-13T14:18:40+03:00

Не предоставлял сведения жильцам: тюменского застройщика оштрафовали на 200 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

Организация не первый раз нарушает законодательство

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Компанию «ЭкоДом Продакшн», которая строит малоэтажки в районе совхоза «Плодовый» в Тюмени, оштрафовали на 200 тысяч рублей. Застройщик не желал делиться информацией о ходе строительства с покупателями.

Застройщик, который привлекает деньги участников долевого строительства, должен выкладывать в свободный доступ информацию на сайт наш.дом.рф. Там он обязан показать разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, проектную декларация, а также фотографии строящихся домов. Однако на момент проверки такой информации на интернет-ресурсе не было.

– Ранее «ЭкоДом Продакшн» неоднократно привлекалось к административной ответственности, в том числе за аналогичные нарушения. В отношении общества возбуждено административное дело, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По результатам рассмотрения дела Главное управление строительства региона подвергло организацию штрафу на сумму 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU