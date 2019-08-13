Фельдшеры Тюменской области получили 18 новых машин

СЕГОДНЯ 15:00 2019-08-13T15:08:47+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил ключи от автомобилей водителям скорой медицинской помощи. Два спецтранспорта марки Форд и десять «Газелей» отправились на тюменскую станцию скорой, по две машины поедут в Ишим и Тобольск, по одной получат в Ярково и селе Казанское.

– Скорая помощь – одна из самых незаменимых служб. От работы врача, фельдшера, водителя зависит здоровье, а зачастую и жизнь наших земляков. Люди ждут, что бригада скорой приедет вовремя, а специалисты будут иметь необходимые медикаменты, спецоборудование для оказания экстренной медицинской помощи». Наша главная задача сделать так, чтобы любой наш земляк, который нуждается в скорой или экстренной помощи, неважно где он проживает – в Тюмени или отдаленном населенном пункте, такую помощь получал быстро и эффективно, – сообщил Александр Моор.

По информации пресс-службы губернатора, сегодня автопарк службы «03» насчитывает 167 единиц. Практика его переоснащения продолжится и в дальнейшем.

ИСТОЧНИК KP.RU