2019-08-13T13:37:44+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям и юридическим лицам мгновенную бизнес-карту

Вадим Бегун
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Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.
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Банк УРАЛСИБ предлагает новый продукт для представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей – мгновенную бизнес-карту. Ее отличие от стандартной бизнес-карты состоит в сроках выдачи – получить такую карту можно всего за несколько минут.

Мгновенная бизнес-карта – универсальный инструмент для решения задач, который поможет существенно сэкономить время. Новая карта удобна для оплаты хозяйственных и бизнес-расходов, связанных с деятельностью компаний. С помощью мгновенной бизнес-карты можно:

• вносить наличные на карту с зачислением их на расчетный счет;

• закупать товары для бизнеса, а также оплачивать командировочные, представительские и другие расходы;

• без предварительного заказа снимать наличные в банкомате любого банка

• без комиссии совершать платежи в торговых точках и Интернете;

• распоряжаться средствами, полученными в рамках кредита, с карты.

Мгновенную бизнес-карту могут получить новые клиенты сразу при открытии расчетного счета, а также действующие клиенты, которые еще не воспользовались стандартной бизнес-картой. Для того, чтобы оформить новую карту, необходимо заключить договор на выпуск в любом отделении Банка УРАЛСИБ.

Предприниматели получают круглосуточный доступ к средствам на карте и могут осуществлять оперативный контроль по всем операциям.

Карта является неименной, валюта выпуска – российские рубли. Тарифы на обслуживание мгновенной бизнес-карты аналогичны тарифам по стандартной бизнес-карте.

Узнать подробности и получить консультации по продуктам и услугам Банка УРАЛСИБ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии для юрлиц 8 800 700 77 16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

ИСТОЧНИК KP.RU

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