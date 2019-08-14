Решил привлечь внимание: пьяный тюменец разгромил остановочный пункт

СЕГОДНЯ 06:20 2019-08-14T06:20:13+03:00

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В Тюмени местный житель сломал рекламный монитор на остановке. Для этого ему хватило всего несколько ударов кулаком.

В ночное время в полицию областного центра поступило сообщение от горожан. Они сообщили, что неизвестный разбил стекло остановочного комплекса.

– Злоумышленником оказался 28-летний житель города. В ходе проведения проверки установлено, что в день преступления мужчина совместно с друзьями распивал алкогольные напитки. Находясь на остановочном комплексе, мужчина нанес несколько ударов кулаком по стеклу остановки, разбив рекламный монитор. Своими противоправными действиями подозреваемый решил привлечь внимание товарищей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что сумма причиненного ущерба сейчас устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Дебоширу грозят исправительные работ на срок до одного года либо арест до трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU