Тюменка ударила ножом мать за отказ дать деньги на карманные расходы

СЕГОДНЯ 15:38 2019-08-13T15:38:29+03:00

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Жительница Тюмени, выпив, попросила у матери денег. Получив отказ, взялась за нож. В результате пенсионерка оказалась в больнице с серьезной раной.

В полицию областного центра поступила информация из медицинского учреждения о том, что к ним доставлена пациентка с тяжкими телесными повреждениями. Оказалось, что в день преступления подозреваемая распивала алкогольные напитки с родственницей.

– В разгар застолья между женщинами произошел конфликт из-за денежных средств. Подозреваемая потребовала у матери деньги на личные расходы, но получила отказ. Словесная перепалка перешла в драку, в ходе которой злоумышленница схватила нож и нанесла ножевое ранение в брюшную полость пенсионерке, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Позже сотрудники полиции задержали 36-летнюю безработную жительницу города Тюмени. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Дочь, поднявшая руку с ножом на мать, может сесть в тюрьму на долгих десять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU