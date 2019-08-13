2019-08-13T11:35:21+03:00
Общество

В Тюмени никто не хочет строить дом для полицейских

Подрядчик так и не определился
Вадим Бегун
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В Тюмени не могут найти подрядчика для строительства дома для полицейских.В Тюмени не могут найти подрядчика для строительства дома для полицейских.Фото: Вадим Бегун
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Неизвестно, когда в Тюмени возведут многоквартирный жилой дом для сотрудников полиции. Подрядчиков на его строительство так и нашли.

Из материалов, размещенных на сайте госзакупок, следует, что повторный аукцион признан несостоявшимся. На аукцион не было подано ни одной заявки. Электронный аукцион признан несостоявшимся. Дата следующих торгов пока неизвестна.

Напомним, что ранее на этот конкурс было подано две заявки. Одна – от ООО «Арагацстрой», которое предложило выполнить работы за 209,4 миллионов рублей, вторая – от ООО «МСК «СибАгро» с 210,5 миллионами рублей. Начальная же цена контракта составляла 217 миллионов рублей. Обе заявки были отклонены. Заказчику не понравилось, что одна из фирм не соответствует требованиям по наличию опыта, связанного с предметом контракта (нужен был хотя бы один подобный контракт за три года), у другой подкачала деловая репутация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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