2019-08-13T12:09:12+03:00
Общество

Идет строительство теплотрассы: улицу Мельникайте в Тюмени сузят для движения транспорта

Водителям придется искать альтернативные маршруты
Вадим Бегун
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Улицу Мельникайте в Тюмени сузят на время ремонта теплотрассы. Фото - Федор Косарев.Улицу Мельникайте в Тюмени сузят на время ремонта теплотрассы. Фото - Федор Косарев.
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В Тюмени частично ограничили движение транспорта на улице Мельникайте у перекрестка с Харьковской. Это произошло в связи со строительством теплотрассы.

По информации автоинспекторов, ограничение движения транспорта на участке улицы Мельникайте от границы перекрестка с Харьковской в направлении улицы 50 лет Октября продлится до 19 августа. Движение организовано по противоположной полосе в двух направлениях.

– Кроме того, с 19 по 26 августа будет аналогично ограничено движение на участке улицы Мельникайте в направлении от 50 лет Октября до пересечения с улицей Харьковской, – сообщили в Госавтоинспекции по Тюменской области.

ГИБДД просит водителей быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и заранее планировать пути движения, по возможности используя альтернативные маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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