В Тюменской области на треть выросли показатели по коррупции

СЕГОДНЯ 10:42 2019-08-13T10:42:43+03:00

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В этом году тюменские надзорные органы выявили 383 коррупционных преступления. Это на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда их было совершено «всего» 280.

По информации прокуроров, в этом году были зафиксированы 147 фактов взяточничества, 6 злоупотреблений и превышений должностных полномочий, а также 25 служебных подлогов. В суды региона направлены уголовные дела о 189 преступлениях коррупционной направленности. Стало известно, что средний размер взятки составил более 92 тысяч рублей.

– В этом году по коррупционным статьям осуждены и наказаны 84 виновных лица, в числе которых – 12 представителей органов власти и сотрудников правоохранительных органов. К примеру, в настоящее время расследуется уголовное дело в отношении бывшего замглавы администрации Заводоуковского городского округа по фактам получения ею 40 взяток. За четыре года она «заработала» более 2 миллионов рублей, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU