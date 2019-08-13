Тюменец жестоко убил собаку на глазах у ребенка

СЕГОДНЯ 10:14 2019-08-13T10:14:36+03:00

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В тюменском селе Муллаши местный житель застрелил собаку прямо на глазах у ребенка. Животное умерло на руках у мальчика.

Инцидент произошел накануне, 12 августа, когда младший ребенок семейства Пархоменко собрался на улицу, чтобы выгулять своего домашнего питомца – собаку Регину. Мальчик залез на крышу бани, чтобы разыграть друга. Когда начал ему звонить, услышал выстрел. Все, что он помнит – это кровь, которая хлестала из тела его питомца.

– Сын видел и соседа, и ружье у него в руках. У Регины пошла кровь изо рта. Она начала поскуливать и вытянулась на руках у ребенка. Сосед подбежал и выхватил Регину из рук моего сына. Сын закричал: «За что ты убил мою собаку?». Тот ответил: «Тебя забыл спросить». Он засунул Регину в черный мешок и увез, – рассказала мама Раиса. Женщина тут же вызвала полицейских, которые составили протокол. По ее словам, тело собаки им так и не вернули. Сосед в убийстве сознался, а на допросе заявил: «Просто нашлись лишние патроны».

В настоящее время мужчина установлен, оружие изъято, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU