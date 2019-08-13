Тюменке пришлось оплатить большой долг за коммуналку перед вылетом в Италию

СЕГОДНЯ 12:32 2019-08-13T12:32:52+03:00

Тюменка за несколько часов оплатила большой долг за коммуналку перед вылетом в отпуск. Фото - пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

До этого женщина просила пустить ее за границу, но ей отказали

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В Тюмени местная жительница оплатила 50 тысяч рублей, которые она задолжала за предоставление коммунальных услуг. Дело в том, что ее не пускали в долгожданный отпуск в Италию.

– Тюменка обратилась с просьбой снять с нее все ограничения за долги по коммунальным услугам общей суммой в 50 тысяч рублей, так как ей срочно нужно вылететь за границу, а денег для погашения долга у нее нет. Мы недоумеваем, как граждане позволяют себе дорогостоящие перелеты за границу, имея неоплаченные долги и неисполненные судебные решения? Женщине отказали, и в течении 4 часов она предоставила квитанцию об оплате, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Там отметили, что в ведомство каждый день звонят должники, которые из-за накопленных долгов не могут пересечь границу России. Они пытаются – иногда в течение нескольких минут – погасить долг и снять с себя временное ограничение права на выезд за пределы страны.

ИСТОЧНИК KP.RU