2019-08-13T13:58:45+03:00
Общество

До часу ночи будут работать автобусы в дни празднования 75-летия Тюменской области

Продление графика коснется 11 маршрутов
Вадим Бегун
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В предстоящий праздник тюменские автобусы будут развозить пассажиров до часу ночи.В предстоящий праздник тюменские автобусы будут развозить пассажиров до часу ночи.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени продлят график автобусам одиннадцати маршрутов. В период проведения культурно-массовых мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Тюменской области, общественный транспорт будет ходить до часу ночи.

– Для обеспечения жителей и гостей города возможностью проезда из центральной части в спальные районы в ночь с 16 на 17 августа, а также в ночь с 17 на 18 августа режим работы пассажирского транспорта общего пользования на маршрутах №№ 1, 2, 15, 17, 20, 25, 30, 47, 51, 88, 89 будет продлен до 01.00, – рассказали в МКУ «Тюменьгортранс».

Там также добавили, что движение автобусов в праздничные пятницу и субботу будет осуществляться по действующим схемам маршрутов. Перекрытий улиц не планируется. Информацию о расписании движения автобусов 16 и 17 августа будет размещена на сайте службы сопровождения регулярных перевозок Тюменьгортранса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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